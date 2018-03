Noodverordening op Dam in Amsterdam

Aanleiding is de aanslag die op Koninginnedag werd gepleegd in Apeldoorn.

De noodverordening geeft de politie in het gebied rond de Dam maandag tussen 16.00 uur en 21.00 uur meer bevoegdheden.

Zo mogen agenten kleding en tassen van voorbijgangers controleren op voorwerpen of stoffen die voor gevaar kunnen zorgen en is het verboden om op een balkon of dak te zijn dat direct uitzicht heeft op het monument op de Dam.

Ook mag niet worden geklommen in gebouwen op of aan de Dam. Tussen 19.30 uur en 21.00 uur moeten ramen in het gebied gesloten blijven.

Programma

De nationale dodenherdenking begint om 18.50 uur met een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk aan de Dam. Schrijver Wim de Bie draagt de 4-meilezing voor.

Het programma is te volgen op twee grote schermen aan beide zijden van het plein. Kort voor 20.00 uur leggen koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander zoals gebruikelijk de eerste krans bij het monument, waarna om klokslag 20.00 uur twee minuten stilte worden gehouden.

Meer bezoekers

Voor de tragedie in Apeldoorn rekende de gemeente op meer dan twintigduizend belangstellenden op de Dam.

Vanwege de gebeurtenissen op Koninginnedag verwacht het Nationaal Comité 4 en 5 mei maandagavond een recordaantal toeschouwers.

Amsterdam liet eerder maandag echter weten dat er vanwege extra veiligheidsmaatregelen op de Dam juist minder plaats is voor het publiek.