Vrijspraak voor commando's in Oostenrijk

De militairen waren in het najaar van 2007 een paar weken op oefening in Oostenrijk. In het weekeinde van de vechtpartij waren ze vrij en gingen ze uit in Zell am See.

Daar kregen ze in de disco ruzie met een groep Oostenrijkers, die hen later buiten belaagde. Een militair kreeg een kopstoot en werd tegen zijn hoofd geschopt, waardoor hij ernstig gewond raakte.

De anderen hebben volgens eigen zeggen slechts geprobeerd hun collega te beschermen en de groep van dertig à veertig Oostenrijkers af te weren.

Bewijs

De rechter oordeelde dinsdag dat er geen bewijs is om de commando's op te veroordelen. Er zijn geen belastende verklaringen op tafel gekomen over de Nederlanders, ook niet tijdens de getuigenverhoren in de rechtszaal. Verder herkenden de getuigen en de Oostenrijkse verdachten van de vechtpartij de militairen niet.

Advocaten

De Nederlandse advocaten van de commando's, Michael Ruperti en Klaas Arjen Krikke, zeiden zeer tevreden te zijn dat de rechter vindt dat de commando's zich tijdens de vechtpartij professioneel en terughoudend hebben opgesteld.

''Het is eind goed, al goed. Hiermee is de zaak af'', aldus de raadslieden. Ook zijn ze blij dat de rechter de militairen alle ruimte heeft gegeven om uit te leggen dat zij zich in een speciale positie bevonden toen ze werden belaagd.