Schoenengooiende journalist krijgt lagere straf

De journalist Muntazer al-Zaidi (30) gooide zijn schoenen naar Bush, toen die in december op bezoek was in Irak. Het gooien van schoenen is een grove belediging in veel Arabische landen.

Zaidi werd op slag een beroemdheid en de beelden van de wegduikende Bush zijn over de hele wereld talrijke keren herhaald op televisie.

Geweldpleging

De rechtbank veroordeelde de televisiejournalist vorige maand tot drie jaar cel wegens geweldpleging. De rechters verlaagden zijn straf omdat hij nog jong is, geen crimineel verleden heeft en zich goed gedraagt in de gevangenis, aldus de advocaat.