Politierechter verliest dossiers onder snelbinders

De vinder stuurde de stukken naar de redactie van het programma van misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Een woordvoerster van de rechtbank in Den Haag heeft een bericht in De Telegraaf daarover dinsdag bevestigd.

De rechtbank heeft De Vries gevraagd de dossiers terug te geven, maar dat is volgens de woordvoerster nog niet gebeurd.

Plastic zak

De politierechter verloor de stukken, toen zij onverwacht haar werk moest verlaten om naar huis te gaan.

Zij had ze in een plastic zak onder de snelbinders van haar fiets gedaan en is ze onderweg verloren. Ze fietste de route terug, maar vond de zak niet.

Vermissing

De vrouw heeft direct het hoofd van de sector strafrecht van de rechtbank, de politie en het Openbaar Ministerie van de vermissing op de hoogte gesteld.

De rechtbank heeft de verdachten in de zaken waarop de dossiers betrekking hebben, maandag in een brief excuses gemaakt.

Zij betreurt het dat bij enkele zittingen de verdachten niet van de vermissing op de hoogte zijn gesteld. De zaken zijn behandeld met kopieën van de stukken.

Peter R. de Vries

Het programma van Peter R. de Vries besteedt komende zondag aandacht aan de dossiers, zo deelt een eindredacteur van het programma mee.

Het is de eerste uitzending van een reeks nieuwe programma's. De redactie geeft de dossiers aan de rechtbank in Den Haag terug.