Amerikaanse militair moet cel in voor moorden Irak

Mayo pleitte maandag schuldig in de Amerikaanse militaire rechtbank in het Zuid-Duitse Vilseck. De militair zei dat hij zijn eigen mannen probeerde te beschermen en daarom de moorden pleegde. Mayo is de vierde Amerikaanse militair die is veroordeeld voor de moord op de vier gevangenen in Bagdad.

De Iraakse gevangenen werden meegenomen naar een afgelegen gebied en daar in hun achterhoofd geschoten, terwijl ze geblinddoekt waren en hun handen waren vastgebonden op de rug. Vervolgens gooiden de Amerikaanse militairen de vier in een kanaal.

Aanval

Mayo zei dat de Iraakse mannen waren gearresteerd op verdenking van een aanval op Amerikaanse militairen, waarbij twee Amerikanen sneuvelden. De militairen waren gefrustreerd dat ze de mannen moesten laten gaan bij gebrek aan bewijs en namen het recht in eigen hand.