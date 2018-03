OM ook in liquidatiezaak de fout in

Dat bevestigde advocaat Marnix van der Werf zaterdag na berichtgeving van NRC Handelsblad hierover. Sommige gesprekken zouden zijn gebruikt in het onderzoek.

Vernietigen

Justitie is verplicht deze zogenoemde geheimhoudersgesprekken direct te vernietigen. Vergelijkbare gevallen leidden er eerder toe dat een groep van ruim twintig Hells Angels vrijuit ging. In november werd het OM in Rotterdam niet-ontvankelijk verklaard in een grote hypotheekfraudezaak, omdat honderden vertrouwelijke gesprekken niet waren gewist.

Vrijuit

Donderdag gingen drie verdachten vrijuit die betrokken zouden zijn bij een miljoenenfraude met tulpenbollen, omdat afgeluisterde gesprekken met advocaten niet zijn vernietigd en mogelijk zijn gebruikt voor het onderzoek.

De rechtbank in Den Haag stelde dat 'de vele en veelomvattende schendingen van het verschoningsrecht van geheimhouders schadelijk is voor het vertrouwen in de rechtsstatelijkheid van opsporing en vervolging en de zuiverheid van de strafrechtspleging'.

Openheid

Van der Werf en zijn collega Nico Meijering hadden bij het OM in Amsterdam aangedrongen op openheid over getapte geheimhoudersgesprekken met alle advocaten die betrokken zijn bij het monsterproces met de naam 'Passage', waarin elf verdachten terechtstaan voor een serie liquidaties en pogingen daartoe.

Het OM heeft gewag gemaakt van de gesprekken in een brief aan de twee advocaten, bevestigt Van der Werf. "Het gaat hier om een enorme zaak. Ik weet niet of het in dit geval tot niet-ontvankelijkheid leidt, maar het zal zeker consequenties hebben."

Het gaat volgens het OM om tussen de 160 en 180 geheimhoudersgesprekken, zegt de raadsman. "Maar in het proces tegen de Hells Angels werden het er ook steeds meer." Een deel van de gesprekken is gebruikt in het onderzoek, zo zou in de brief staan.

Kwestie

Maandag wordt de kwestie besproken in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam was zaterdag niet direct bereikbaar voor commentaar.