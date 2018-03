'Een op de drie Nederlanders krijgt kanker'

Daarnaast toont het onderzoek aan dat onder Nederlandse vrouwen een dramatische stijging van longkanker is te zien. Het aantal vrouwen met longkanker steeg in de periode tussen 1989 en 1998 met maar liefst 50 procent. Onder mannen daalde longkanker in die periode met 22 procent.

Dat is te verklaren doordat vrouwen de afgelopen decennia meer zijn gaan roken en mannen minder.

De rapporten geven een overzicht van de incidentiecijfers van kanker in Nederland, oftewel hoe vaak kanker voorkomt. De stijging van longkanker bij vrouwen is de meest opvallende trend.

Verder is prostaatkanker bij mannen erg toegenomen (37 procent), evenals slokdarmkanker (naar 45 procent). Galblaaskanker nam sterk af met 40 procent. Bij vrouwen nam borstkanker flink toe met 16 procent.

Huidkanker

Zowel bij mannen als bij vrouwen steeg het aantal nieuwe gevallen van huidkanker. Volgens de onderzoekers komt dat doordat te veel onbeschermd zonnen in de jaren zeventig en tachtig. Vooral Nederlanders in de kustprovincies werden getroffen door huidkanker.

In 1998 werden in totaal 66.000 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld. De meest voorkomende vorm was borstkanker, met ruim .000 gevallen, gevolgd door longkanker met bijna 9000 nieuwe gevallen, darmkanker (8600 nieuwe gevallen) en prostaatkanker (6600).

Longkanker was in 1998 het meest dodelijk, met 8600 sterfgevallen, gevolgd door darmkanker 4400 en borstkanker (3600). In totaal stierven in 1998 37.000 Nederlanders aan kanker, dat is 8 procent minder van de bevolking dan in 1989.