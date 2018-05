Britse terreurverdachten bekennen banden al-Qaeda

Moazzam Beggs en Feroz Abbasi behoren tot de eerste zes verdachten die moeten verschijnen voor een Amerikaanse militaire commissie. Zij werden begin vorig jaar gearresteerd in Centraal-Azië en worden ervan verdacht terroristische activiteiten te hebben gesteund.

Dat de Britten zijn uitgekozen voor een snelle berechting betekent volgens hun Amerikaanse advocaat Clive Stafford Smith dat zij schuld hebben bekend. Het Pentagon wil dat de eerste processen snel en succesvol verlopen, aldus Stafford Smith. Hun advocate in Groot-Brittannië, Louise Christian, onderschrijft zijn lezing.

De Sunday Telegraph meldt dat Beggs en Abbasi hun straf zullen uitzitten in Groot-Brittannië. De zondagskrant baseert zich op Britse regeringsbronnen. Londen heeft afgezien van berechting van de verdachten in eigen land omdat het erg moeilijk zou zijn om bewijs te vergaren dat toelaatbaar is voor een Britse rechtbank.

Op Guantanamo Bay zitten meer dan zeshonderd buitenlandse terreurverdachten vast, zonder dat tegen hen een aanklacht is ingediend. De VS beschouwen de gevangenen als ‘vijandelijke combattanten’ en niet als krijgsgevangenen, die bescherming genieten van internationale verdragen.

Mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over hun behandeling. Zo krijgen zij geen toegang tot hun advocaten. Ook is er grote twijfel over de vraag of de militaire commissies die hen moeten berechten wel voldoen aan internationale normen voor een eerlijke rechtsgang.