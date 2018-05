Bosbranden Portugal nemen in omvang af

De laatste brand die de Portugese brandweer nog niet onder controle heeft, is die bij zuidelijke stad Portalegre. In de gemeente Almeida in Algarve, de zuidelijke regio die bij toeristen zeer in trek is, lijkt de situatie wel stabiel. Dat geldt ook voor drie brandhaarden in het district Leiría in het midden van het land en voor twee brandhaarden in het noorden van Portugal.

Volgens de Portugese autoriteiten hebben de branden al voor bijna één miljard euro schade veroorzaakt. De bosbranden hebben in Portugal tot nu toe zeker vijftien levens geëist. In totaal zijn meer dan 2000 brandweerlieden in touw. bij het bestrijden van de branden. Ze krijgen hulp van zo'n 800 militairen.

In Italië proberen de korpsen tientallen branden onder controle te krijgen. In Piano di Sorrente, 45 kilometer ten zuiden van Napels zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ongeveer driehonderd toeristen geëvacueerd. In Savone in het noordwesten van het land is 400 hectare bos verbrand.

Aangestoken

In Kroatië en Montenegro hebben brandweerlieden de meeste branden die de afgelopen dagen aan de Adriatische kust woedden onder controle gebracht. Volgens de brandweer waren verscheidene branden aangestoken. In Roemenië legde een brand zeker 900 hectare in de as.

Een brand op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca kon zaterdag onder controle worden gebracht. Circa 150 mensen, onder wie toeristen, werden uit voorzorg geëvacueerd. De vlammenzee werd bedwongen kort voordat een communicatie-installatie van de luchtverkeersleiding ten prooi zou vallen aan de brand. Verwoesting ervan had tot grote problemen kunnen leiden voor de luchthaven.