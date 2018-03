Feestelijk onthaal voor wandelaars in Nijmegen

De stroom wandelaars kwam rond het middaguur flink op gang. De wandelaars waren vrijdagmorgen in alle vroegte begonnen aan de laatste etappe, een tocht van 30, 40 of 50 kilometer door onder meer Cuijk. Daarna liepen de deelnemers Nijmegen binnen via de St. Annastraat, voor de gelegenheid omgedoopt tot Via Gladiola. Voor Dennis Spronk uit Arnhem was het de eerste Vierdaagse.

"Geweldig, wat een feest", klinkt het, terwijl de deelnemer aan de 50 kilometer een lading bloemen en een fles drank in ontvangst neemt. "Ik vind het ergens wel jammer dat we woensdag maar 40 kilometer hebben gelopen". De prestatie is er echter niet minder om, verzekeren de mensen langs de kant. Volgens de marsleiding hebben veel wandelaars begrip getoond voor de maatregel van woensdag.

Voor Ina Kraak was het eveneens de eerste Vierdaagse. Zij vindt het echter niet erg dat de organisatie de etappe woensdag inkortte in verband met de hitte. "Het was zwaar. Maar ik kreeg veel SMS'jes en telefoontjes van bekenden. Dat heeft mij er doorheen gesleept."

De laatste etappe van de Vierdaagse staat voor veel wandelaars gelijk aan de laatste loodjes. Naarmate de stroom wandelaars in Nijmegen aanzwelt, hoe meer deelnemers met zichtbaar ongemak richting de eindstreep lopen. Maar juist die wandelaars worden door het publiek hard aangemoedigd.

Op de Wedren in Nijmegen, een week lang het epicentrum van de Vierdaagse, nemen de deelnemers uiteindelijk het begeerde Vierdaagsekruisje in ontvangst. Veel wandelaars nemen daarna rustig een drankje, schoppen de schoenen uit en gaan languit liggen. Maar sommigen willen daarvan niets weten. Zij nemen een biertje, waarna op de maat van de blaaskapel nogmaals de voeten van de vloer gaan.