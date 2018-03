Hypotheek kwijtgescholden na zelfmoordpoging

Polk ligt in het ziekenhuis en zal waarschijnlijk snel herstellen van haar verwondingen. De vrouw lijkt ondertussen het tragische symbool te zijn geworden van de misère waarin veel Amerikanen beland zijn door de hypotheekcrisis in de VS. Polk en haar jaren geleden overleden man kochten het huis in 1970. In 2004 sloot de hoogbejaarde een hypotheek af terwijl zij daar eigenlijk niet voor in aanmerking had mogen komen. Omdat ze niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen, had de hypotheekverstrekker beslag laten leggen op haar huis.

