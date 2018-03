Directeur CIA neemt verantwoordelijkheid voor passage in rede Bush

Er bestond onvoldoende zekerheid of die informatie van de Britse geheime dienst over Irak wel correct was, citeerde de Amerikaanse nieuwszender CNN de CIA-topman. Tenet erkende dat hij verantwoordelijk was geweest voor het 'proces van goedkeuring', dat tot de opname van de passage in de speech van Bush had geleid.

Het staatshoofd had in zijn State of the Union, de jaarlijkse rede tot het parlement eind januari verklaard dat Irak had geprobeerd in het Afrikaanse Niger uranium te kopen. Bush' woordvoerder Ari Fleischer zei zaterdag in Nigeria, waar de president later op de dag zijn reis door Afrika afsluit, dat Bush het vertrouwen in Tenet blijft houden.

'CIA heeft gefaald'

Tenet zegt dat de CIA gefaald heeft door de onbewezen beschuldiging niet uit de presidentiële rede te halen. Dit ondanks het feit dat binnen zijn inlichtingendienst ernstige twijfels bestonden over het waarheidsgehalte van de bewering.

Pijnlijker

De kwestie werd voor president Bush steeds pijnlijker. Volgens waarnemers probeert het Witte Huis door de schuld te schuiven op de CIA de schade te beperken. In Washington neemt de politieke storm over de onjuiste informatie een steeds grotere omvang aan.

Intussen daalt de waardering voor Bush. Uit een enquête van The Washington Post/ABC blijkt dat nog 59 procent van de ondervraagden hem steunt, een daling van negen punten. Bovendien vindt voor het eerst een meerderheid (52 procent) het aantal Amerikaanse slachtoffers in Irak 'onacceptabel'.

Druk

De druk op de CIA groeide de afgelopen dagen. Bush verklaarde vrijdag in Uganda nog: "Ik hield een toespraak tot de natie die was goedgekeurd door de inlichtingendiensten". En zijn nationale veiligheidsadviseur Condoleezza Rice zei dat de 'CIA de hele rede heeft gecontroleerd'.

Uranium

Bush zei in de omstreden rede op 28 januari dat 'de Britse regering heeft vernomen dat Saddam Hussein recentelijk aanzienlijke hoeveelheden uranium in Afrika heeft proberen te verwerven'. Volgens Tenet was deze bewering in feite correct, maar had die er niet in mogen staan wegens de twijfel die hierover bij de CIA bestond.

Onderzoek

Politieke rivalen van Bush proberen intussen munt te slaan uit deze gevoelige zaak. Senator Joseph Lieberman en de voormalig gouverneur van Vermont, Howard Dean, hebben een onderzoek geëist naar onjuiste informatie van president Bush over kernwapens van Irak. Beiden hopen de Democratische presidentskandidaat te worden.

Verkiezingen

Het Democratische kamp staat in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar steeds kritischer tegenover het beleid van Bush inzake de oorlog in Irak, de nasleep daarvan en de informatie waarmee de oorlog werd gerechtvaardigd. Dean zei dat degene die verantwoordelijk is voor het misleiden van Bush over Iraks nucleaire wapenprogramma, moet opstappen.

Noord-Korea

Dat Irak atoomplannen had, kan de CIA dus niet bevestigen, maar Noord-Korea heeft de plannen wel, aldus de CIA. De Amerikaanse geheime dienst beschikt over informatie dat het communistische Noord-Korea nucleaire splijtstof aan het opwerken is. Dat is vrijdag uit Amerikaanse regeringskringen vernomen. Volgens de bronnen bracht de geheime dienst donderdag verslag uit aan het Witte Huis. Door de opwerking van de splijtstof kan Pyongyang nog meer nucleaire wapens produceren, meldt het Japanse persbureau Kyodo zaterdagochtend.

As van het Kwaad

Washington wil niet dat het communistische regime over kernwapens beschikt. Volgens de Amerikaanse regering behoren de machthebbers in Pyongyang tot de zogenoemde As van het Kwaad. De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS liet enkele dagen geleden al weten dat Noord-Korea onlangs met de opwerking van splijtstofstaven was begonnen.

Verzoeningsgesprekken

Een Zuid-Koreaanse en een Noord-Koreaanse delegatie maakten zaterdag gezamenlijk bekend dat tijdens hun jongste verzoeningsgesprekken de afgelopen vier dagen in Seoul geen concrete resultaten zijn geboekt. De Zuid-Koreanen hadden de communistische afvaardiging ertoe willen bewegen met meerdere landen over het einde van het Noord-Koreaanse nucleaire programma te overleggen. Pyongyang bleef bij zijn standpunt dat het uitsluitend met de Verenigde Staten wil onderhandelen.