Eerste slachtoffer Ike (video)

Hij was volgens een melding van de hulpdiensten in het plaatsje Nagua buiten met zeven anderen bezig voorzorgsmaatregelen te nemen wegens de naderende orkaan. De overigen bleven ongedeerd.

Meer dan 100.000 mensen in de noordelijke provincie Montecristi hebben hun huizen verlaten en hebben zich van de kust of de oevers van de rivier de Yaque verwijderd.

Evacuatie

Het gaat volgens de plaatselijke chef burgerbescherming, Máximo Ventura, om een vrijwillige evacuatie uit kustgebieden. Veel bewoners in de streek zijn erg bang voor de mogelijke gevolgen van de zeer krachtige orkaan.

Maar het oog van de orkaan Ike trekt naar verwachting 200 kilometer van de kust verwijderd langs de Dominicaanse Republiek in westelijke richting naar Cuba en de Golf van Mexico.

Cuba

De Cubaanse autoriteiten hebben zaterdag de bevolking opgeroepen maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensenlevens verloren gaan door de orkaan Ike. De wervelstorm wordt zeer krachtig en gevaarlijk genoemd en bedreigt het hele eiland waar meer dan twaalf miljoen mensen wonen.

Ike geldt als orkaan in de vierde categorie, de op een na zwaarste. De orkaan heeft windsnelheden van 215 kilometer per uur volgens het National Hurricane Center in Miami.

Haïti

In Haïti is er op sommige plaatsen paniek uitgebroken uit vrees voor Ike. Het land is nog niet hersteld van de tropische storm Hanna.

Vooral in de stad Gonaïves vielen door overstromingen honderden doden. Het centrum van ondergelopen Gonaïves wordt zo veel als mogelijk geëvacueerd, meldde de plaatselijke politie.

Vernietigd

De orkaan heeft zondag ook grote schade aangericht op de Britse Turks- en Caicoseilanden in het Caribisch gebied. Dat meldde nieuwszender CNN. Op het eiland Grand Turk in het oosten is bijna 50 procent van de woningen deels of helemaal vernietigd, meldden inwoners. Ook is op het hele eiland de stroom uitgevallen.

Veel toeristen hadden de eilandengroep voor de komst van Ike verlaten. De Britse regering had voor de evacuatie speciale vluchten geregeld. De Turks- en Caicoseilanden tellen circa 12.000 inwoners, die vooral van het toerisme en de visserij leven.