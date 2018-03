Turkse president bezoekt Armenië

Het is de eerste keer dat een Turks staatshoofd in Armenië is sinds dat land in 1991 onafhankelijk werd.

Het opmerkelijke bezoek om de zeer moeizame verhoudingen tussen beide landen te verbeteren wordt al aangeduid als voetbaldiplomatie.

Gül gaat naar de kwalificatiewedstrijd Armenië - Turkije kijken in Jerevan en spreekt er zijn Armeense ambtgenoot Serge Sarkissian.

Grens

Armenië en Turkije hebben geen diplomatieke betrekkingen en de grens tussen beide landen is door Turkije gesloten.

"Het is mijn wens dat deze wedstrijd bijdraagt aan het slechten van grenzen tussen twee volken die een gemeenschappelijke geschiedenis delen en bijdraagt aan regionale vriendschap en vrede", zei Gül voor zijn vertrek.

Demonstranten

Langs de route van het vliegveld naar Jerevan stonden zaterdag honderden boze demonstranten die niets moeten hebben van de komst van Gül.

'Erken de genocide' en 'Open de grenzen zonder voorwaarden', stond op spandoeken te lezen.

Verdeeld

De twee landen zijn diep verdeeld over wat er zich heeft afgespeeld in de nadagen van het Ottomaanse Rijk.

Armeniërs werden vanaf april 1915 op grote schaal uitgemoord wat neerkwam op wat tegenwoordig volkerenmoord wordt genoemd. Armenië ijvert voor internationale erkenning hiervan.

De voornaamste erfgenaam van het Ottomaanse Rijk, de in de jaren twintig gevestigde republiek Turkije, bestrijdt dit.

Turkije ontkent niet dat destijds talrijke Armeniërs zijn vermoord of bezweken, maar bestrijdt fel dat er juridisch gezien sprake was van volkerenmoord.

Turken

Turkije beklemtoont dat ook talrijke Turken en andere niet-Armeniërs een geweldadige dood vonden bij de ondergang van het Ottomaanse Rijk.

De laatste keer dat een Armeense en een Turkse president elkaar spraken (repectievelijk Robert Kocharian en Suleiman Demirel), was in 1998 in de marge van een internationale conferentie. Ze kregen slaande ruzie over deze kwestie.