Tieners vast na brand in monumentale boerderij

Dat heeft de Hulpverleningsregio Haaglanden bekendgemaakt. De verdachten zijn nog geen 16, de jongste is 12 jaar.

Pand

Het pand aan de Zegwaartseweg, beter bekend als de Sara Lydiahoeve, stond al jaren leeg en staat bij de Zuid-Hollandse gemeente in de boeken als beschermd monument. Er zijn geen gewonden. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Wel is een 'beperkte hoeveelheid' as neergedaald in de nabijgelegen woonwijk Oosterheem.

Brand

De brand brak even voor 19.30 uur uit. Binnen een uur waren de vlammen onder controle. Van het hoofdgebouw is vrijwel het gehele dak verwoest. De asbesthoudende dakbedekking is intact gebleven. Ook de schuur is gered. Het aangetaste stuk is gesloopt vanwege instortingsgevaar van de voorgevel.

De brandweer durft de omvang van de schade nog niet te schatten.

Brand Zoetermeer