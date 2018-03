‘Saddam zit achter aanslagen in Irak’

”Saddam Hussein had een plan, geen militair plan tegen de Amerikaanse troepen in Irak, maar een plan voor na de nederlaag, dat we hem nu zien toepassen”, zei Chalabi vanuit Bagdad. Volgens hem was de strategie zelfs al voor de aanval op Irak uitgestippeld. ”En ik denk dat Saddam bezig is die in werking te laten stellen door overgebleven getrouwen van zijn regime in te zetten”, aldus de teruggekeerde balling.

Naar de mening van Chalabi is Saddam Hussein bij geen van de acties persoonlijk betrokken, maar geeft hij de orders en “neemt hij enorme voorzorgsmaatregelen om niet gevonden te worden”.