Veel meer ontslagen te verwachten bij Defensie

Kamp moet zijn budget met 380 miljoen euro per jaar verlagen. Bij de krijgsmacht werken nu nog 70.000 mensen, zowel militairen als burgerpersoneel. Kamp wil zijn bezuinigingen niet alleen vinden door functies te schrappen, maar ook door zware wapensystemen af te stoten. Hij wilde nog niet zeggen welke, maar liet doorschemeren daarbij niet te denken aan de F-16's.

Kamp presenteert zijn bezuinigingsplannen pas op Prinsjesdag, maar zal er voordien wel al vertrouwelijk met de defensiebonden over praten, zo is vrijdag in het kabinet afgesproken.

Defensiebond 'echt boos'

Voorzitter Van der Linden van de defensiebond ACOM reageert verbolgen op de uitspraken van Kamp. "De minister zou ons vertrouwelijk informeren en nu moeten we het via de media vernemen. Dat had andersom gemoeten. Ik ben echt boos. Als het zo moet heeft het weinig zin om met deze minister om de tafel te gaan zitten."

Volgens Van der Linden was tot dusver gerekend op 2000 tot 3000 gedwongen ontslagen bij de krijgsmacht. Van der Linden is onaangenaam verrast dat dat er nu heel wat meer zullen worden.