PvdA: Nederlandse militairen liever naar Congo dan Irak

Buitenlandwoordvoerder van de Tweede-Kamerfractie Koenders zei op de bijeenkomst dat een missie in Congo meer voor de hand ligt, omdat daar 'een slepende genocide' plaatsvindt en er over het ingrijpen in Irak nog steeds onduidelijkheid bestaat. "Als ik moet kiezen, dan zeg ik: Congo." De achterban van de partij was het daarmee roerend eens. Er was geen lid te vinden dat de voorkeur gaf aan inzet van Nederlandse manschappen in Irak. Volgens Koenders moet de keuze ook worden gemaakt, omdat beide niet kan 'qua mankracht, spankracht en financiën'.

Signaal begrepen

Partijleider Bos zei dat hij het signaal had begrepen. Maar ook als hij geen steun kan vinden voor deelname aan de Europese missie in Congo, is het volgens Bos nog geen automatisme dat Nederlandse militairen naar Irak gaan. Eerst moet hij zekerheid hebben dat het doel van de missie 'herstel van democratie en mensenrechten is, en niets anders.'

'Schoothondje'

Partijvoorzitter Koole zei op dezelfde bijeenkomst dat het kabinet bij de Amerikanen en de Britten opening van zaken moet eisen over de massavernietigingswapens in Irak. Dat het kabinet-Balkenende de mogelijke verdraaiing van de feiten door deze landen niet hoog opspeelt, is 'een schande', vindt hij. "Het kabinet gedraagt zich hiermee als een schoothondje van de Bush-regering en verzwakt hiermee de internationale rechtsorde."

Nederland besloot dit voorjaar de oorlog in Irak politiek te steunen omdat de VS en Groot-Brittannië bewijzen zeiden te hebben dat Saddam Hussein over massavernietigingswapens beschikte. Dat bewijs is nog steeds niet geleverd.

Etnisch conflict

Zaterdagochtend is er voor het eerst geschoten op de Franse vredesmacht die daar is onder mandaat van de Verenigde Naties. De twee tegen elkaar strijdende groepen, de Lendu's en Hema's, verachten de buitenlandse aanwezigheid, zo meldt de BBC. Het etnische conflict heeft in de afgelopen vier jaar zo'n 50.000 levens geëist.