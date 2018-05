Ontmanteling bom Vijfhuizen begint woensdagmorgen

Dat maakte de gemeente Haarlemmermeer dinsdagavond bekend. De Engelse 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog werd maandagmiddag gevonden tijdens graafwerkzaamheden.

Demontage

Als de demontage van de bom is gelukt, dan brengt het EOC het explosief over naar de Toolenburger Plas in Hoofddorp.

Daar wordt de bom in een berg zand tot ontploffing gebracht. Dat gebeurt naar verwachting aan het eind van de middag.

Bewoners

Tijdens de demontage van de bom moeten meer mensen hun woning verlaten dan tot nu toe het geval was. Na ontdekking van de bom zijn 180 mensen geƫvacueerd in een straal van 450 meter. Het gebied wordt woensdag ontruimd in een straal van 650 meter.

Opvang

Ruim tweehonderd bewoners van 95 huizen in de wijk Stellinghof mogen dan niet de straat op. Zij moeten binnen blijven of worden opgevangen in het dorpshuis van Vijfhuizen.

Schoolkinderen kunnen de woensdagmiddag op hun school doorbrengen. De betrokken bewoners krijgen dinsdagavond een brief van de gemeente.

Polderbaan

Schiphol heeft wegens de vondst van het explosief de Polderbaan tijdelijk moeten sluiten. Het vliegverkeer wordt omgeleid.

De politie bewaakt het gebied rond de bom. Agenten zullen streng optreden tegen mensen die toch proberen erin te komen.