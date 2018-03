Kinderen sekte Texas onterecht weggehaald

De kinderen werden in april bij een inval door de politie en FBI meegenomen en in pleeggezinnen geplaatst, om hen te beschermen tegen misbruik. Meer dan 25 tienermeiden bleken toen zwanger of al moeder.

Maar volgens het hof had de kinderbescherming van Texas te weinig feitelijk bewijs dat de kinderen bij hun ouders fysiek gevaar liepen. Een lagere rechtbank kwam vorige week tot hetzelfde oordeel.

Ouders

Het is echter onduidelijk of de kinderen snel naar hun ouders zullen terugkeren. Mogelijk komt de zaak voor het nationale hooggerechtshof in Washington, aldus CNN .

Polygamie

De Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints is een van de mormoonse kerk afgesplitste sekte die polygamie propageert.

Sekteleider Warren Jeffs werd vorig jaar tot tien jaar cel veroordeeld wegens medeplichtigheid aan verkrachting.