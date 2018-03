Nederlander dient claim in na gijzelingsdrama Moskou

Woensdag moet Zjyrov in Moskou getuigen in een hoorzitting over de claim. Over de motivering voor zijn eis tot schadevergoeding moet Zjyrov nog overleggen met zijn Moskouse advocaat I. Trunov. Maar zelf vindt hij dat de Russische regering de bevrijding van de buitenlanders heeft tegengewerkt.

Buitenlanders

Zolang er zich buitenlanders onder de gegijzelden bevonden, zouden de Tsjetsjenen hun dreigementen om het theater te laten ontploffen niet tot uitvoer durven te brengen, redeneerde de regering volgens Zjyrov. Verder wil hij een schadevergoeding omdat de doden vielen door toedoen van de Russen en niet van de Tsjetsjenen.

De groep van vijf buitenlandse gedupeerden waar Zjyrov zich bij aansluit heeft al een claim van 8 miljoen dollar (6,9 miljoen euro) op tafel gelegd. Wat de Nederlander gaat eisen, weet hij nog niet. Eerder dienden ruim vijftig nabestaanden een claim van ruim 56 miljoen euro in tegen het stadsbestuur van Moskou. In januari wees een rechtbank in de Russische hoofdstad de eerste eisen voor schadevergoeding af.

Hoorzitting

Een dag voor de hoorzitting over de schadeclaim moet Zjyrov ook nog getuigen over de rol van een Tsjetsjeen die van buitenaf de Tsjetsjeense gijzelnemers zou hebben geholpen. Zjyrov stelt dat de man juist heeft geprobeerd te bemiddelen om zijn familie en een groep Oekraïense gegijzelden vrij te krijgen.

Tijdens de ontzetting van het Moskouse Doebrovka-theater eind oktober kwamen 129 van de achthonderd gijzelaars, onder wie de Zjyrovs 39-jarige vrouw Natalie, en alle 41 gijzelnemers om het leven. De vrouw woonde samen met hun zoon een opvoering van de musical Nord-Ost bij toen Tsjetsjenen een gijzelingsactie begonnen.