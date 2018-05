China noemt Tibet interne kwestie

"Ons conflict met de dalai-kliek is geen etnisch probleem, geen religieus probleem of een probleem van mensenrechten", zei Hu tegen het Chinese persbureau Xinhua.

Volgens de president gaat het om het bewaren van de eenheid van China en het voorkomen van het uiteenvallen van het moederland.

Kevin Rudd

Hu maakte zijn opmerking over Tibet tijdens een ontmoeting met de Australische premier Kevin Rudd in de stad Sanya in de provincie Hainan in het zuiden van China.

De Chinese president zei dat de onlusten van vorige maand in Tibet geen vreedzame protesten waren, maar "gewelddadige misdaden". Volgens Hu waren bij de onlusten de mensenrechten, de sociale rust en de veiligheid in het geding.

Dialoog

Hu liet weten dat de deur openstaat voor een dialoog met de dalai lama, de geestelijk leider van Tibet.

Peking stelt wel de voorwaarde dat de dalai lama stop met activiteiten die onder meer zijn bedoeld om "de Olympische Spelen in Peking te saboteren".

Mensenrechten

Tegen de Australische zender ABC zei Rudd dat hij met Hu had gsproken over de Australische zorgen over de schendingen van de mensenrechten in Tibet.

Xinhua meldde dat Rudd had benadrukt dat Australiƫ de soevereiniteit van China over Taiwan en Tibet volledig erkent.