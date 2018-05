Duizend militairen deserteerden in Basra

Een zegsman van de Amerikaanse strijdkrachten erkende woensdag al dat een deel van de Iraakse troepen niet "was opgewassen tegen zijn taak". Volgens generaal-majoor Kevin Bergner moet nog veel werk worden verricht om de Iraakse strijdmacht te ontwikkelen en versterken.

Een hooggeplaatste Amerikaanse militair zegt in de krant dat 1000 tot 1500 Iraakse militairen en agenten waren gedeserteerd of niet goed presteerden. Aan de operatie in de Zuid-Iraakse havenstad namen 30.000 militairen deel. Tientallen officieren weigerden te vechten.

Veiligheid

Volgens een nieuw Amerikaans inlichtingenrapport over Irak is de veiligheid significant verbeterd, maar blijft ze fragiel. Het Witte Huis wil pas troepen terugtrekken als het Iraakse leger in staat is de taken van de Amerikanen over te nemen.

Bergner zei dat het merendeel van de Irakezen naar behoren functioneerde. Een Amerikaan zei dat vooral militairen net uit de basistraining zijn gedeserteerd. Volgens de generaal zijn die te snel ingezet bij een gevechtsoperatie.

Krijgsraad

Premier Nuri al-Maliki leidde de operatie persoonlijk. Hij heeft verklaard dat alle deserteurs voor de krijgsraad moeten verschijnen. Iraakse en Amerikaanse militairen oordelen zeer negatief over de actie. Volgens hen is de operatie slecht voorbereid en beroerd uitgevoerd.

Bij de gevechten, die een week duurden, vielen bijna vijfhonderd doden en raakten meer dan 1100 mensen gewond. Het geweld eindigde zondag toen Moqtada al-Sadr zijn strijders de opdracht gaf de strijd te staken. Maliki zei met de operatie een eind te willen maken aan de rechteloosheid in de oliestad.