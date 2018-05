'Overige gegijzelde toeristen bevrijd'

"De resterende ontvoerde toeristen zijn vrij", aldus de militair. Bijzonderheden over de bevrijdingsoperatie zijn nog niet bekend.

Eerder op de dag nam het aantal onbevestigde berichten over een bevrijdingsoperatie toe. Nadat het Duitse persbureau DPA als eerste met onbevestigde getuigenverklaringen was gekomen, volgden later op de dag de Duitse televisiezender NTV en de Franse zender Radio France Internationale (RFI).

Volgens de NTV-verslaggever in Algerije zouden de bevrijde gijzelaars onderweg zijn naar Algiers.

Hilbers

Sinds de bevrijding vorige week dinsdag van zeventien westerse toeristen uit handen van de Salafistische Groep voor Prediking en Strijd (GSPC), waren nog vijftien westerse toeristen - tien Duitsers, vier Zwitsers en de Nederlander Arjen Hilbers - in handen van ontvoerders.

De regeringen in Bonn en Bern wilden niet reageren op het bericht over de mogelijke bevrijding. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon maandagmiddag nog niets bevestigen, meldde een woordvoerder.