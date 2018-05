Onderzoeker komt om bij helikopterongeval

De andere drie inzittenden, onder wie een andere Nederlander, raakten gewond.

Oorzaak

Hoe het ongeval kon gebeuren is maandag nog niet duidelijk. Het vond plaats tijdens een korte vlucht vanaf een Duits onderzoeksschip naar de verderop gelegen basis. De afstand was slechts 8 kilometer. Het weer was goed, zei een woordvoerder van het NIOZ op Texel maandag.

Momenteel is het weer slecht. Daardoor kunnen de gewonden en de doden niet per vliegtuig vanaf Antarctica via Kaapstad terug naar huis.

Aangedaan

De medewerkers van het NIOZ zijn aangedaan. De overleden zeetechnicus Willem Polman was al 22 jaar in dienst. De gewonde Maarten Klunder werkte nog maar kort aan het onderzoeksproject naar de rol van ijzer op de groei van algen in de zuidelijke oceaan.

Hij houdt volgens de doktoren geen blijvend letsel over aan het ongeval.