Venezuela stuurt tanks naar grens Colombia (video)

De linkse Chávez heeft gewaarschuwd met een oorlog als het Colombiaanse leger op jacht naar rebellen van de FARC de Venezolaanse grens oversteekt.

Bij een bombardement en inval net over de grens in Ecuador, op vrijdag, kwam een topleider van de marxistische opstandelingen om het leven. Deze Raúl Reyes gold als de nummer twee van de organisatie.

Paraatheid

Chávez gaf zijn minister van Defensie in zijn wekelijkse televisieshow opdracht tien bataljons naar de grens te sturen. Ook is de luchtmacht in paraatheid gebracht. Hij noemde de legeroperatie tegen Reyes een "lafhartige moordaanslag" op een "goede revolutionair".

Chávez en zijn rechtse Colombiaanse ambtgenoot Alvaro Uribe liggen al maanden overhoop. De ruzie ontstond toen Uribe in november een poging van Chávez afbrak om te bemiddelen tussen de Colombiaanse autoriteiten en de FARC.

Chávez poogde een ruil tot stand te brengen tussen honderden gevangen rebellen en tientallen gegijzelden in handen van de FARC, dat verder leeft van de drugshandel.

Gegijzelden

Door toedoen van Chávez kwamen in januari toch twee gegijzelden vrij en afgelopen week nog eens vier. De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Nicolas Maduro zei zaterdag dat dit humanitaire proces een "zware slag" is toegebracht door de Colombiaanse legeractie, waarbij naast Reyes nog zestien FARC-rebellen om het leven kwamen.

Het FARC-kamp op Ecuadoraans grondgebied werd eerst gebombardeerd, waarna Colombiaanse militairen op het toneel verschenen. Het lichaam van Reyes, die vaak optrad als woordvoerder van de FARC, werd meteen over de grens gebracht en is overgevlogen naar de hoofdstad Bogota. Op de website van de Colombiaanse krant El Tiempo was zondag een foto van de dode FARC-leider te zien.

Slag

Het is de grootste slag die Colombia heeft toegebracht aan de FARC sinds president Uribe aan de macht is. Op de televisie feliciteerde de president het leger.

Naar verluidt heeft Uribe zijn Ecuadoraanse ambtgenoot Rafael Correa pas ingelicht nadat de actie was voltooid. Ecuador heeft officieel protest aangetekend bij het buurland. Ook is het leger in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Het land riep ook zijn ambassadeur in Colombia terug.

Volgens Colombia was de operatie in Ecuador een antwoord op beschietingen van over de grens. De regering wees in een verklaring op het recht zichzelf te verdedigen. President Uribe klaagde eerder al dat FARC-strijders zich in grensgebieden konden schuilhouden.