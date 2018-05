Bomaanslag Filipijnen eist zeker dertien levens

De moslimrebellenbeweging Abu Sayyaf heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De groepering wordt beticht van het onderhouden van banden met al-Qaeda, het terreurnetwerk van Osama bin Laden. Abu Sayyaf is verder vooral berucht vanwege ontvoeringen.

De bom ontplofte vlak bij een markt. Onder de doden zijn ook de beide daders. Het explosief was gemaakt van een mortiergranaat met een tijdmechanisme voor de ontsteking. De autoriteiten zeiden in eerste instantie te vermoeden dat de aanslag het werk was van het Moro Islamitisch Bevrijdingsfront (MILF).

Een woordvoerder van het MILF ontkende achter de aanslag in de voornamelijk door christenen bewoonde stad te zitten. Deze groepering wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks aanslagen in het zuiden van de Filipijnen, nadat het leger hier eind februari een kamp van de MILF had bestormd.