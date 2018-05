Beveiliging Schiphol opnieuw gekraakt

Dat claimde SBS6-journalist Alberto Stegeman zondagavond in zijn undercoverprogramma op basis van opnames die afgelopen vrijdag zijn gemaakt.

Dat was twee dagen nadat Schiphol de beveiligingsmaatregelen had verscherpt naar aanleiding van de onthullingen van Stegeman. Volgens hem is de beveiliging er sindsdien wel beter op geworden, maar is de controle van bagage van personeel nog steeds niet op orde.

Platformmedewerker

Een medewerker van het SBS6-programma Undercover in Nederland kon drie maanden ongestoord als platformmedewerker van Schiphol op kwetsbare plekken op de luchthaven komen. Daardoor kon hij onder meer een nepbom in de laadruimte van een passagiersvliegtuig krijgen.

Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine zei vrijdag al dat zoiets nooit had mogen gebeuren. Hij noemde het incident een doodzonde. De Koninklijke Marechaussee is bezig met een onderzoek naar de zaak. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) zal de Tweede Kamer maandag op basis van de eerste bevindingen informeren over de gang van zaken.

Spoeddebat

Vooral de oppositie in de Kamer dringt aan op een spoeddebat. "Met alle veiligheidsprocedures wordt een loopje genomen. Het is een buitengewoon slap zooitje.

Ik kan me niet voorstellen dat er nog een luchthaven in Europa is waar het nog beroerder gaat dan hier op Schiphol op dit moment", zei VVD'er Fred Teeven in de uitzending. Volgens hem stelt de veiligheidsscreening van personeel door de inlichtingendienst AIVD ook niets voor.

Schamen

Ook Kamerlid Naïma Azough van GroenLinks reageerde geschokt. "Ik vind dat zowel het ministerie als de luchthaven zich kapot zouden moeten schamen", zei ze. "Als alle maatregelen die op papier staan toegepast zouden zijn, dan had dit nooit gekund, en zeker niet drie maanden lang elke dag."