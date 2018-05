Frankrijk roept op tot bestand in Tsjaad

Enkele duizenden opstandelingen trokken aan het begin van de dag de hoofdstad N'Djamena binnen om president Idriss Déby af te zetten. Ze hebben naar verluid een groot deel van de stad in handen.

Onvoorspelbaar

Kouchner wilde weinig kwijt over de situatie in N'Djamena behalve dat die onvoorspelbaar is. "We zullen wel zien hoe het verder gaat."

Wel veroordeelde hij de "brute aanval" van de rebellen op de "wettelijke regering, tegen de gekozen president".

Evacuatie

Zijn collega van Defensie Herve Morin zei dat de Franse regering een "neutrale positie" inneemt in het conflict.

Parijs heeft meer dan duizend militairen in Tsjaad. Morin zei verder dat zaterdagavond nog de eerste Europeanen uit N'Djamena zullen worden geëvacueerd. Het gaat om zo'n tweehonderd mensen.

Bestand

Een van de rebellenleiders in Tsjaad zou ondertussen een voorstel van de Libische leider Muammar Kaddafi tot een bestand hebben geaccepteerd. Dat meldde het Libische persbureau Jana zaterdag.

Mahamat Nouri

Het gaat om Mahamat Nouri. Hij is de leider van de UDFF, een van de drie rebellengroepen die zaterdag samen grote delen van de hoofdstad N'Djamena hebben ingenomen.

President Idriss Déby zit nog steeds in zijn paleis in het centrum van de stad.

Vredesakkoord

Volgens Jana ging Nouri naast een bestand ook akkoord met nieuw overleg over een in oktober getekend vredesakkoord tussen de rebellen en Déby.

Dat akkoord was binnen twee maanden teniet gedaan. Kaddafi is door de Afrikaanse Unie gevraagd te bemiddelen in het conflict.