Israël valt Palestijnse gebieden binnen

GAZA - Het Israëlische leger is donderdagmorgen verschillende plaatsen in de Palestijnse gebieden binnengevallen. Daarbij zouden in Gaza-stad vier Palestijnen zijn omgekomen, onder wie een kind. Dat zeggen Palestijnse artsen en veiligheidsfunctionarissen. Over slachtoffers in de andere binnengevallen plaatsen is niets bekend.