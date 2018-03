Politie doet inval in Leids woonwagenkamp

Een aantal verdachten van deze handel zou zich op het woonwagenkamp in Leiden ophouden, aldus het OM. Ook elders in de regio Hollands Midden worden dinsdagochtend in het kader van dit onderzoek invallen gedaan. De woordvoerster kon echter niet zeggen waar dat gebeurt. In totaal heeft justitie voor de actie tweehonderd politiemensen, ME'ers en rechercheurs vrijgemaakt.

Het onderzoek concentreert zich op het woonwagenkamp in Leiden, waar 125 politiemensen het terrein uitkammen. Een deel daarvan bestaat uit ME'ers, die zich op de achtergrond houden. De actie verloopt rustig. Inmiddels is er een vrachtwagen met spullen van het terrein afgekomen. Wat de politie en justitie hebben gevonden, is nog niet bekendgemaakt.