Tombe van 4000 jaar gevonden in Cairo

Het complex ligt in de Saqqara-regio. Het team zocht er al drie jaar naar. Een van de graftombes is vermoedelijk dat van een priester van farao Pepi I, uit de zesde dynastie. Afbeeldingen van de priester, zijn vrouw en dertien kinderen zijn gevonden in de muren. Vorige maand vonden archeologen in hetzelfde gebied een 5000 jaar oude mummie.

Een andere belangrijkste vondst is gedaan in Japan, zo meldde het Japanse persbureau Kyodo. Bij de stad Kimitsu is het fossiel gevonden van een 15 meter lange bultrug. Ongeveer 40 procent van het geraamte lag nog op de goede plek. Het is nogal zeldzaam dat in Japan een fossiel van een dier langer dan tien meter wordt gevonden. In 1961 werd in Akishima het fossiel van een walvis gevonden dat 16 meter lang was.