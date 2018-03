Dierentuinen mogen inenten tegen vogelpest

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) vroeg vorige maand al om vogels in dierentuinen te mogen vaccineren tegen vogelpest. "De nu verleende toestemming betekent dat de belangrijke vogelcollecties niet verloren zullen gaan", aldus de NVD in een reactie.

In eerste instantie zullen alleen vogels in dierentuinen in de besmette gebieden worden ingeënt. Het gaat dan om Ouwehands Dierenpark in Rhenen, Dierenpark Amersfoort, de Apenheul in Apeldoorn, de Wissel in Epe en Burgers' Zoo in Arhem.

De vaccinaties zullen de komende dagen beginnen. Directeur K. Brouwer van de NVD hoopt dat ook de dierentuinen in België en in het Duitse Aken snel toestemming krijgen om te vaccineren omdat zij in het vogelpestgebied in Limburg zitten.

Dieren die gevoelig zijn voor vogelpest, zoals fazanten en eenden, zullen worden ingeënt. Verder zullen ook vogels die een extra risico lopen besmet te raken, zoals flamingo's, worden gevaccineerd. De afgelopen weken heeft de NVD al alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Het ministerie van Landbouw zal op verzoek steun verlenen bij de vaccinaties.