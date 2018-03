Celstraf dreigt voor vrouw na seks met invalide

De vrouw heeft bekend in de loop van 2002 geregeld seks te hebben gehad met de man, maar dat zou zijn gebeurd met zijn instemming. Hij ontkent dat er sprake was van een normale relatie en zegt bovendien dat hij impotent is. Desondanks zou zij erin geslaagd zijn tegen zijn wil gemeenschap met hem te hebben. Ook zou ze hem hebben gedwongen tot perverse vormen van seks.

Verkrachting

De officier van justitie had H. in eerste instantie verkrachting ten laste gelegd, maar acht niet bewezen dat er sprake was van seksueel binnendringen nu verdachte en slachtoffer elkaar op dit punt tegenspreken. Appels houdt het nu op 'het verrichten van seksuele handelingen tegen iemands wil'.

De officier deed in deze zaak eerder een vergeefse poging de rechtbank te wraken, omdat hij meende dat ze haar oordeel in de zaak al klaar had liggen. Hij baseerde dat onder meer op het feit dat verzoeken van zowel het OM als de verdediging om nader onderzoek werden afgewezen.

De rechtbank doet 1 mei uitspraak.