Weer SARS-dode en besmettingen in China

Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO woensdag bekendgemaakt. Daarmee komt het aantal SARS-doden in China op 65 en zijn er nu bekende besmettingsgevallen. De burgemeester van Peking heeft achttien extra ziekenhuizen aangewezen waar SARS-patiƫnten behandeld kunnen worden.

WHO

Artsen van de wereldgezondheidsorganistaie WHO bezochet twee hospitalen, waarvan vermoed wordt dat er niet opgegeven gevallen van de longziekte SARS liggen. Het WHO heeft geen mededelingen gedaan over het bezoek.

Uit angst voor SARS bezoeken fors minder mensen de toeristische plekken in Peking. Alleen al op de grootste trekpleister, de Verboden Stad, kwamen de afgelopen weken 30 procent minder mensen af. Een van de grootste Chinese reisorganisaties had te maken met een dramatisch aantal annuleringen.

In Singapore zijn opnieuw twee mensen overleden aan de gevolgen van SARS. Daarmee komt het totaal op twaalf in de stadstaat. Een van de nieuwe slachtoffers was de oom van de vrouw die als eerste in Singapore aan het SARS-virus overleed.