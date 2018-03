Zes doden bij verkiezingsdag Nigeria

In de zuidoostelijke deelstaat Enugu kwamen bij een mislukte aanslag op de gouverneurskandidaat van de Volkspartij Heel Nigeria (ANPP) vijf mensen om het leven. In de staat Edo, eveneens in het zuidoosten van het West-Afrikaanse land, werd een leider van de jeugdbeweging van de oppositiepartij Edo vermoord.

Storm

Wegens hevige regen en storm gingen veel stembureaus pas uren te laat open. Ook ontbraken in veel stembureaus stembiljetten of stembussen. In de stad Warri in het zuidoosten van het land gingen de stembureaus pas open toen zij elders in het land al weer dichtgingen.

De parlementsverkiezingen zijn de opmaat voor een hele reeks verkiezingen in het Afrikaanse land: op 19 april worden een nieuwe president en nieuwe gouverneurs gekozen, op 3 mei nieuwe gemeenteraden.

Dinsdag

Circa 60 miljoen Nigerianen zijn stemgerechtigd. Aan de verkiezingen doen meer dan dertig partijen mee. De eerste uitslagen worden op z'n vroegst dinsdag verwacht.