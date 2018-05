'Bin Laden gevlucht naar Pakistan'

In de Verenigde Staten is het bericht met ongeloof onthaald. "Het is hoogst onwaarschijnlijk. Of, om het anders te zeggen, ik denk dat het fout is", zei een Amerikaanse functionaris. Jaffar wordt ook tegengesproken door een andere naaste medewerker van Bin Laden, Ayman al-Zawahri. Die zegt in de in Londen verschijnende krant al-Majallah dat Bin Laden nog steeds in Afghanistan is.

Volgens Jaffar heeft Bin Laden zijn 19-jarige, getrouwde, zoon Salah Uddin naar Afghanistan teruggestuurd. Hij zou het enige familielid van Osama bin Laden zijn, dat zich nog in het grottenstelstel rond Tora Bora bevindt. '

"Bin Laden zelf heeft tijdens de ramadan Tora Bora twee keer verlaten. Drie weken geleden had hij een ontmoeting met mullah Mohammed Omar in Kandahar", aldus Jaffar, die werd geïnterviewd in de buurt van Tora Bora. "Ruim een week geleden vertrok Bin Laden weer uit Kandahar in de richting van Pakistan. Pathaanse stamleden zouden hem daarbij hebben geholpen."

Jaffar zou volgens The Christian Science Monitor tot afgelopen dinsdag zelf in de grotten van Tora Bora hebben gezeten. Hij wilde eveneens naar Pakistan vluchten, maar raakte bij de aanvallen zwaargewond aan zijn voet. In een nog werkend veldhospitaal dat wordt gerund door Arabieren en Tsjetsjenen werd zijn voet geamputeerd.

Jaffar, die studeerde aan de Al Azhar universiteit in Caïro, zegt een goede vriend van Bin Laden te zijn. Hij zou onlangs samen met hem in een vrachtwagen van Jalalabad naar Tora Bora zijn gereisd. Bin Laden zou hem persoonlijk op de hoogte hebben gesteld van zijn vertrek.