Leger bewaakt Limburgse grenzen wegens vogelpest

Veerman wil overtredingen hard aanpakken. Het komt opvallend vaak voor dat mensen zich niet aan de regels houden, zoals het verbod om pluimvee en pluimveemest te transporteren. Ook in de inmiddels 'kipvrije' Gelderse Vallei gelden strenge regels.

Eieren

In de rest van het land worden in de nacht van woensdag op donderdag de vervoersbeperkingen voor pluimveebedrijven versoepeld. Er mogen weer consumptie-eieren worden vervoerd, kippen mogen weer naar het slachthuis en melk van bedrijven waar ook pluimvee is, mag weer naar de fabriek.

De versoepeling van de landelijke regels is zeer welkom voor pluimveebedrijven. Sinds vrijdag mochten zij geen vogels, eieren of andere producten meer vervoeren. Honderden boeren moesten hun melk laten weglopen omdat de melktanks overvol waren.

Ver genoeg?

De meerderheid van de Tweede Kamer betwijfelt of de aanpak van Veerman wel ver genoeg gaat. De PvdA en GroenLinks willen dat gebieden met vogelpest hermetisch van de buitenwereld worden afgesloten, nu het virus met een grote sprong ineens in Limburg is opgedoken. Maar volgens Veerman loopt de pluimveesector dan helemaal vast. Hij vindt de sociale gevolgen ook te ingrijpend. Het zou al schelen als mensen zich beter aan de regels zouden houden.

Te streng

De Dierenbescherming vindt dat Veerman juist te streng is voor pluimvee van hobbyisten. Tussen de Gelderse Vallei en het zuiden van Nederland moet al het pluimvee worden afgemaakt. Volgens de Dierenbescherming is dat niet nodig "nu het virus zich toch heeft verspreid."

Een loonbedrijf heeft het virus dat nu hoogstwaarschijnlijk in Limburg rondwaart overgebracht vanuit de Gelderse Vallei. Volgens voorzitter T. van Rens van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) zouden loonwerkers die betrokken waren bij ruimingen in de Gelderse Vallei in het Limburgse Ospel kalkoenen hebben geladen. Het ministerie van Landbouw trekt alle contacten tussen bedrijven in de gebieden na.

Nieuwe verdenking

Er kwam woensdag een nieuwe verdenking bij, in Nederweert. Inmiddels zijn er 200 besmettingen geconstateerd en zijn er 21 ernstige verdenkingen.