Doris Lessing wint Nobelprijs literatuur

De in 1919 geboren schrijfster wordt door het comité omschreven als "een heldendichter van de vrouwelijke ervaringen die met scepticisme, vuur en visionaire kracht een verdeelde beschaving aan een nauwkeurig onderzoek heeft onderworpen".

Feministe

Lessing is de elfde vrouw die de belangrijkste onderscheiding in de literatuur ontvangt. Haar bekendste boek is The Golden Notebook uit 1962 waarmee ze naam maakte als feministe.

De nu 88-jarige Lessing werd geboren in Kermanshah in het huidige Iran. Ze groeide op in de Britse kolonie Rhodesië (Zimbabwe) en leeft tegenwoordig in Londen.