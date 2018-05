Van der G. kocht wapen in café

Het wapen is geproduceerd in Spanje en verkocht aan een bedrijf in België. Het onderzoek naar de gang van het wapen liep daarna vast. De eigenaar van het bedrijf is gehoord, maar dat leverde niets op. Het werd tijdens de zitting niet duidelijk wanneer Van der G. het vuurwapen heeft gekocht.

Snelkraak

Wel is bekend dat het wapen kan worden gelinkt met een snelkraak op een juwelier in Emmen. Een DNA-profiel dat is gevonden op het pistool, behoorde aan een van de verdachten, die overigens zelf ontkent bij die ramkraak betrokken te zijn geweest. Een ander DNA-profiel niet behorende aan Van der G. of Fortuyn, is onbekend gebleven.

Huiszoeking

Verder vertelde Bauduin dat bij de eerste huiszoeking in de woning van Van der G. in Harderwijk op de avond van 6 mei op zolder een koffer is gevonden. Daarin zat onder meer dezelfde soort munitie als dat is aangetroffen op het Hilversumse Mediapark naast het lijk van Fortuyn. Ook bevatte de koffer een boekje over verhoormethoden, een handboek tegen smerissen, bivakmutsen, scanners en informatie over beveiligings- en alarmsystemen.

Volgens Bauduin hebben politie en justitie breed onderzoek gedaan, "omdat ze absolute zekerheid wilden over eventuele betrokkenheid van derden". Na het verhoor van Van der G. bij de rechter-commissaris waarin hij een bekentenis aflegde, kwam er volgens de rechtbankvoorzitter een lichte omslag in het onderzoek.