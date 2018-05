Geen Elfstedentocht tijdens invoering euro

Volgens een woordvoerder van de provincie Friesland is een Elfstedentocht in die periodes uitgesloten, omdat de openbare orde niet kan worden gehandhaafd. De Vereniging De Friesche Elf Steden wil koste wat het kost bij voldoende ijs de tocht toch laten doorgaan. Met de politie, de provincie Friesland en andere overheden kijkt de vereniging of er toch mogelijkheden zijn.

Woordvoerster M. Volkers van de Elfstedenvereniging wil niet op de kwestie ingaan, maar geeft wel aan dat het moeilijk wordt: "Binnenkort is er weer overleg tussen de overheden, maar het wordt erg moeilijk zoals het nu lijkt."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een brief naar alle provincies gestuurd waarin het houden van grote evenementen tijdens de Eurowisselweken in december en januari en het koninklijk huwelijk rond 2 februari verboden is. Bij een Elfstedentocht zijn behalve de Friese politie honderden politieagenten uit andere provincies nodig. Dat is nu niet mogelijk omdat iedereen ingezet wordt voor de bewaking van de eurotransporten en het huwelijk van Máxima en Alexander.

Volgens politiewoordvoerder R. Rambonnet is er bij het Nationaal Coördinatie Centrum van de politie een verzoek ingediend om te kijken of er geen uitzondering gemaakt kan worden voor de Elfstedentocht. Rambonnet: "Het is maar zeer de vraag of dat gaat lukken." De laatste Elfstedentocht was op 3 januari 1997. In 1985 en '86 vond de tocht plaats in de tweede helft van februari.

