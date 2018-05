VN bereiden voedselhulp Irak voor

"We proberen alvast in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om de burgers in Irak van voedsel te voorzien mocht dat nodig zijn. Zo bekijken we corridors en leggen we alvast contacten met rederijen en transportbedrijven. Als we dus Irak in kunnen, zijn we redelijk in staat om te zien wat er zoal mogelijk is", licht Roest toe.

Twee factoren zijn van belang om Irak in te kunnen, zegt Roest. "Als eerste moet onze veiligheid zijn gegarandeerd en ten tweede moet het nodig zijn." Het WFP schat dat een gemiddeld Irakees gezin voor vier tot zes weken voedsel heeft vanaf het moment dat de oorlog is begonnen. Het is een voorzichtige inschatting volgens Roest omdat de laatste weken voor de oorlog de voedseldistributie is opgevoerd.