Geen andere Nederlanders dan Tanja in kamp

Karel is de naam die Tanja geeft aan de belangrijkste commandant van haar eenheid. Jans, Jansie of Janneke lijkt een vriendin in Nederland te zijn en Karen bestaat niet.

Terughoudend

De Colombiaanse autoriteiten zijn uiterst terughoudend met het vrijgeven van het materiaal van en over Tanja. Er bestaan twee video's, waarvan er één is getoond in de media. De tweede wil de overheid niet vrijgeven. De autoriteiten willen geen materiaal in de openbaarheid brengen dat Tanja nog meer schade toebrengt dan haar door de publicatie van de dagboekfragmenten al is toegebracht, aldus een militaire bron die anoniem wil blijven.

Niettemin circuleren er sinds een week, toen de Colombiaanse krant El Tiempo voor het eerst over haar schreef, enkele kopieën van haar dagboek, op basis waarvan soms foute interpretaties zijn gemaakt.

Stadsmissie

Tanja spreekt in november 2006 over Karel, die met haar een cursus voor een stadsmissie gaat doen. 'Karen' kan in de Spaanse vertaling waar El Tiempo zich op heeft gebaseerd, verward zijn met Karel.

Het lijkt alsof Karel op hetzelfde niveau als Tanja verkeert, bij het voetvolk. Maar een half jaar eerder stelt ze deze Karel (niet zijn echte schuilnaam) voor als de belangrijkste commandant van haar eenheid. "Hij is een aardige man, ontwikkeld, en hij heeft gevoel voor humor."

Ze kan met hem praten en hij is daarom haar enige echte vriend. Maar als hij zich inlaat met een meisje van 16 met grote borsten is Tanja zwaar teleurgesteld: "Ik verstoot hem uit mijn vriendenkring, die overigens alleen uit hem bestond." De meeste andere mensen in haar kamp vindt Tanja simpel en dom.

Oorlogsverpleging

El Tiempo schreef dat Jansie op een paar dagen lopen van Tanja's kamp in een ander kamp bivakkeerde. Maar daar is nergens sprake van. Integendeel, Tanja nodigt haar uit om naar Colombia te komen. Dan kan ze haar wereld zien en leren over oorlogsverpleging. Tanja noemt Jansie de vriendin "waar ik het meest van houd op de hele wereld."