Bloed in slaapkamer niet van Maddie (video)

Dat meldden Britse media vrijdagochtend. Het bloed, dat was ontdekt in het vakantieappartement van de familie McCann in Portugal, is in Groot-Brittanniƫ onderzocht.

Naar aanleiding van de uitslag ondervroeg de Portugese politie de moeder van Madeleine donderdag urenlang. Kate McCann kwam om 14.00 uur aan bij het politiebureau in Portimao, dat zij na bijna elf uur samen met haar advocaat verliet. Vrijdag zal de vader worden ondervraagd, aldus de politie.

Verdachten

In een korte verklaring na het verhoor benadrukte de advocaat van Kate dat de politie haar als getuige beschouwt. Zij en haar man Gerry hadden eerder donderdag de vrees geuit dat de Portugese recherche hen als verdachten zou gaan beschouwen.

In een verklaring riep het echtpaar de mogelijke ontvoerders van Madeleine opnieuw op het 4-jarige kind vrij te laten. De dochter geldt sinds 3 mei als vermist.