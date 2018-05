Tropische storm Felix nu orkaan (video)

Op Curaçao en Bonaire hebben de autoriteiten een orkaanwaarschuwing afgegeven en de bevolking aangeraden binnen te blijven. De autoriteiten op Aruba deden dat vooralsnog niet.

Treffen

Het noodweer zal de bij toeristen populaire Benedenwindse Eilanden naar het zich laat aanzien niet vol treffen. Meteorologen gaan er van uit dat het centrum van de orkaan zondag de eilanden net noordelijk passeert. Het oog van de storm lag rond 05.00 (Nederlandse tijd) 160 kilometer ten oostnoordoosten van Bonaire en ongeveer 340 kilometer ten oosten van Aruba. Het trekt met een snelheid van 30 kilometer per uur westwaarts door de Caribische Zee.

Regen

De storm kan vijf tot tien centimeter regen laten vallen op de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba. Felix gaat verder gepaard met zware onweersbuien.

Felix trok in de nacht van vrijdag op zaterdag als een tropische storm over het bovenwindse eiland Grenada. Daar veroorzaakte het onder meer enkele aardverschuivingen.

Felix, de tweede orkaan van het seizoen, nam zaterdagavond toe tot orkaankracht: windsnelheden tot 120 kilometer per uur, met hogere uitschieters. Daarmee valt het in categorie 1 op de schaal van Saffir-Simpson, die vijf categorieën telt.

Midden-Amerika

Na Aruba waait de orkaan richting Nicaragua, Honduras en Belize in Midden-Amerika, waar het woensdag aan land kan gaan. Het is dan waarschijnlijk al een krachtige orkaan, ingeschaald in de derde categorie.

Ook Jamaica kan te maken krijgen met storm. Deze landen werden in augustus ook al getroffen door de eerste orkaan van dit jaar: de zware Dean. Die bereikte een monsterachtige omgang (categorie 5) en eiste ten minste 27 levens in de Cariben en in Mexico.