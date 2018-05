Irak stuurt rapport zenuwgas

Met de informatie wil Irak aantonen dat het twaalf jaar geleden de voorraad van het chemische middel vernietigde, en dus aan de eisen van de VN voldeed. De VN verbieden Irak het bezit van massavernietigingswapens. Volgens een bron bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bagdad omvat het rapport "de resultaten van analyses over de hoeveelheden chemische stoffen die in 1991 werden vernietigd.''

Deskundigen bekijken de documenten. Ongeveer de helft van de nieuwe, zeer technische informatie is in het Arabisch, en moet eerst in het Engels worden vertaald, aldus diplomaten. In december had Irak al meegedeeld dat het 3,8 ton VX-gas en de voorraad van de miltvuurbacterie antrax had vernietigd. Maar het regime in Bagdad leverde daarvoor geen bewijzen, waarop de VN-wapeninspecteurs nieuwe informatie vroegen.