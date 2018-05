Britse MKZ-uitbraak nog niet onder controle (video)

NUVIDEO##http://www1.nu.tv/home/video/show/3905 Een tweede melkveehouderij op drie kilometer afstand van de vermoedelijk bron van de besmetting - een laboratorium ten zuidwesten van Londen - blijkt te zijn getroffen door de zeer besmettelijke mond- en klauwzeer. Mogelijk zijn ook koeien op een derde boerderij ziek.

De nieuwe uitbraak werd ontdekt door veterinair deskundigen die uit voorzorg alle boerderijen in de getroffen regio rond de plaats Guilford onderzoeken. De tientallen koeien werden maandagavond al afgemaakt.

Kapot

De eigenaar van het land waar de tweede uitbraak plaatsvond zegt dat de getroffen boer en diens familie "helemaal kapot" zijn van het nieuws. "We begonnen te denken dat het virus onder controle was, maar deze nieuwe uitbraak heeft ons terug bij af gebracht", vertelde hij de Britse omroep BBC .

Later op de dag wordt het resultaat verwacht van een onderzoek op twee nabijgelegen laboratoria, de een van het overheidsinstituut voor diergeneeskunde, de ander van farmaceut Merial. De stam van de griepachtige ziekte, die overigens onschadelijk is voor mensen. zou ontsnapt zijn uit het complex in het dorp Pirbright. Dat heeft een internationale naam op dit gebied.

Onderzoekers

Onderzoekers kijken onder meer of recente overstromingen er toe hebben bijgedragen dat het virus uit een van de twee laboratoria kon ontsnappen. Mogelijk is vervuild water niet goed afgevoerd en kwam het na de hevige regenval in het oppervlaktewater terecht.

De mogelijke besmettingsbron, het farmaceutisch bedrijf Merial, is ironisch genoeg ook de sleutel tot het beschermen van honderdduizenden Britse koeien. De Britse regering heeft geen besluit genomen over het eventueel vaccineren van runderen, maar heeft bij het bedrijf inmiddels wel 300.000 vaccinaties besteld.

Minister van Milieu Hilary Benn wilde niet ingaan op de suggestie dat Merial niet mag verdienen aan de uitbraak mocht het verantwoordelijk blijken te zijn.

Vervoer

Wereldwijd hebben autoriteiten strenge voorzorgsmaatregelen genomen. In Groot-Brittannië zelf is al het vervoer van koeien, varkens, schapen en geiten sinds zaterdag verboden. De Europese Unie heeft de export van vee en melkproducten uit heel Groot-Brittannië, behalve Noord-Ierland stilgelegd.

Ook landen aan de andere kant van de wereld namen beperkende maatregelen. Zo controleert Australië vliegtuigpassagiers strenger en hebben Japan en Zuid-Korea de import verboden.

Nederland

In Nederland geldt sinds zaterdag ook een vervoersverbod voor vee. Inspectiediensten en dierenartsen voeren deze dagen controles uit bij 150 ondernemingen, die sinds 1 juni betrokken zijn geweest bij vervoer van vee tussen Nederland en Engeland.

In totaal hadden er in die periode zo'n 380 transporten van koeien, varkens, schapen en geiten plaats tussen de twee landen.

Derde geval

Het Britse ministerie van Landbouw heeft ontkend dat in het zuiden van Engeland op een derde boerderij mond-en-klauwzeer is uitgebroken. De nieuwszender Sky meldde eerder dat de besmettelijke ziekte was aangetroffen op een veehouderij in de buurt van de oorspronkelijke uitbraak in Surrey.

In de ochtend bevestigde het ministerie wel een tweede geval op een bedrijf binnen de ruitvormige veiligheidszone van drie kilometer lang. Die was ingesteld rondom de boerderij waar MKZ het eerst was vastgesteld.