D66 vindt VS-afluisterwet te ver gaan

"De VS kan ons onbegrensd afluisteren, zonder dat wij enige rechtsbescherming of democratische invloed hebben: wij kunnen hier immers niet over stemmen in de VS", meldde Europarlementslid Sophie in 't Veld zondag.

D66 gaat vragen stellen in de Tweede Kamer en het Europees Parlement, meldde In 't Veld. De partij wil weten wat de regering of de EU hiertegen gaat ondernemen.

"De Amerikaanse spionage begint de spuigaten uit te lopen", vindt In 't Veld. De VS heeft al inzage in het Europese geldverkeer en in de privégegevens van vliegtuigpassagiers naar de VS, voor allerlei doeleinden. D66 ageerde ook vergeefs tegen deze rechten.

Contactgegevens

Binnen EU-landen mogen veiligheidsdiensten al de contactgegevens van mail-, internet- en belverkeer inzien. Maar de inhoud blijft daarbij ongemoeid. Bij de Amerikaanse afluisterwet gaat het wel om de inhoud. Een deel van het Europese internetverkeer gaat via grote computers in de Verenigde Staten.

In 't Veld vraagt zich af wat Nederland gaat doen als de VS om uitlevering vraagt van een Nederlander op basis van door de VS afgeluisterde gesprekken of afgekeken mails.