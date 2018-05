Wederom klacht tegen paters vanwege geluidsoverlast

De jezuïetenpaters zeggen dat ze de boerderij alleen gebruiken en aan bekenden verhuren voor gebed en bezinning. De paters beweren dat de geluidsoverlast van passanten komt die hun bootje aanleggen bij het eilandje van de boerderij en daar kwartier maken. Het is niet de eerste keer dat de paters in opspraak raken. In bleek dat hun boerderij, een rijksmonument, zonder vergunning werd gebruikt voor feesten en bruiloften. Ook toen trok de gemeente aan de bel.

"We willen niet dat het een partycentrum wordt" , zegt de gemeentesecretaris van Woubrugge. "We hebben daarover toen goede afspraken gemaakt. Het is ook een lange tijd stil geweest, maar nu komen de klachten weer. Voorlopig houden we geloof in de paters en dat ze de waarheid spreken. Wie zou dat niet doen? Verder wachten we de bevindingen van de politie af."