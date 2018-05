Minister laat pluimvee ruimen

Op het bedrijf moeten 9000 kippen worden geruimd. Zondag werd bekend dat het bedrijf zeer waarschijnlijk door vogelpest is getroffen. De pluimveehouder kreeg zaterdag argwaan toen hij veertig dode kippen aantrof. Zondag kwamen daar nog eens zeventig kippen bij.

De eigenaar heeft geen idee hoe de ziekte zijn bedrijf heeft kunnen bereiken. Laren ligt ongeveer 60 kilometer buiten het oorspronkelijke besmettingsgebied in de Gelderse Vallei.

Minister Veerman (Landbouw) heeft zondag opdracht gegeven het pluimvee te doden op twaalf bedrijven. Naast Laren gaat het om pluimveebedrijven in Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude. Daarna volgen preventieve ruimingen op bedrijven in een straal van een kilometer rond de besmettingshaard.



De vogelpest concentreert zich rond Barneveld

Het vogelpestvirus is dodelijk en zeer besmettelijk voor pluimvee. Juist in de Gelderse Vallei betekent de aanwezigheid van het virus een grote ramp omdat daar een grote concentratie van pluimveebedrijven is.

'Crisis'

Minister Veerman betitelde zondag de situatie als "een crisis". Hij vreest dat grote aantallen kippen moeten worden afgemaakt.

Zaterdagochtend vroeg maakte het ministerie van Landbouw de mogelijke besmetting bekend. Kort daarna werd een export- en vervoersverbod voor levend pluimvee en broedeieren afgekondigd. In een straal van 10 kilometer rond Barneveld en Laren gelden extra maatregelen. Daar moet bijvoorbeeld ook al het pluimvee naar binnen. Ook geldt daar een strenge bezoekregeling die alleen het strikt noodzakelijke bezoek nog toestemming geeft om bij de pluimveebedrijven over de vloer te komen.

Markten

Pluimveemarkten, verkopingen, veilingen en keuringen zijn verboden. In de getroffen gebieden mogen ook geen consumptie-eieren meer de weg op. Burgers kunnen er nog wel in de supermarkt eieren kopen, maar bij de boer mag dat niet meer. In de rest van het land gelden voor consumptie-eieren geen beperkingen.

Het ministerie verwacht op korte termijn welzijnsproblemen voor kippen. De dieren zullen letterlijk uit hun hokken groeien. Voor deze dieren overweegt het ministerie een regeling waarbij de kippen naar de slacht kunnen worden vervoerd.

Slachterijen

De dertig pluimveeslachterijen in Nederland blijven maandag zeker dicht. Circa 2500 werknemers kunnen daardoor thuisblijven. Dat levert echter nog geen problemen op voor de bevoorrading van winkels.

Nederland exporteerde in 2002 71.000 ton aan levende kippen. Dit is ongeveer eentiende van de hoeveelheid geslacht kippenvlees dat vorig jaar de grens over ging (758.000 ton). Vorig jaar voerde Nederland voor 52 miljoen euro broedeieren uit.

Ongevaarlijk voor mensen

Het ministerie gaat er vanuit dat het om het virustype H7 gaat. Dit is ongevaarlijk voor mensen. Onduidelijk is nog hoe de bedrijven in de Gelderse Vallei en in Laren konden worden getroffen. Minister Veerman acht het mogelijk dat de oorsprong van de besmetting nooit gevonden wordt.

Bewoners van het getroffen gebied reageerden dit weekeinde geschokt op de aanwezigheid van het virus. Na onder meer BSE en mond- en klauwzeer wordt de veehouderij opnieuw zwaar getroffen. De Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) is vooralsnog redelijk tevreden over de aanpak van het virus, maar wil wel dat minister Veerman een groter gebied aanwijst waarbinnen dieren vernietigd moeten worden. Alleen op die manier is volgens voorzitter J. Wolleswinkel van de NOP het virus te bestrijden.

PvdA en VVD in de Tweede Kamer vinden dat de maatregelen van minister Veerman wel wat eerder en strenger hadden gemogen. Zo bepleit VVD'er Oplaat een vervoersverbod in heel Nederland van consumptie-eieren. Het CDA roept op tot minimale actie. De Europese Commissie is voorlopig vol lof over de Nederlandse aanpak van het virus. Minister Veerman wil met 'Brussel' overleggen over een 'passende' schadevergoeding voor de getroffen pluimveehouders.